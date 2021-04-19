圖為民進黨中央黨部。（中時資料照）

反萊豬、護藻礁公投引起熱議，蔡英文總統14日在中常會致詞表示，府院黨已就8月28日公投議題決定，執政團隊不提對案。而國民黨為替反萊豬、公投綁大選等兩項公投案持續加溫，昨(18日)啟動公投宣講列車。經常針砭時事的醫師沈政男今(19日)在臉書分析，萊豬至今尚未真正進口，原因就在於反萊豬民意已成鐵板一塊，民進黨已經準備收手，為反萊豬公投善後，而現在民進黨內有人說公投並非信任投票，行政院長蘇貞昌不用負責，但他認為，這對民進黨的2022與2024將是大傷。

沈政男19日在臉書提到，陳時中18日說公投是人民施展公民意志的重要手段跟方法，政府一定尊重，但沈認為「問題是，政治責任，誰要來負？現在民進黨內有人說，『喔，公投並非信任投票，蘇貞昌不用負責！』是的，你當然可以繼續坐那位置，若無其事，就好像太魯閣號事故那麼嚴重，依然老神在在一樣，反正防疫紅利看起來也還夠用，但注意了，這對民進黨的2022與2024將是大傷。」

沈政男分析，「蔡英文真的應該慎重考慮，8月28日四大公投若有任一案過關，就順勢讓蘇貞昌下來吧！否則在2022與2024，人民將用選票加倍奉還」，接下來的大勢是，「疫情已失去造成恐慌的力道，人們也不會再像驚恐的幼兒一樣對政府百依百順，因此，你們的防疫紅利就要用光了」。

最後，沈政男提到，「8月的公投是2022與2024的序曲，而面對新情勢，如果蔡英文沒有下對棋步，對民進黨、對台灣，還有對她自己都將是大傷，藍與白都在等著你們繼續犯錯。」

另外，關於衛福部「豬肉儀表板」顯示，今年1月1日起美國進口的豬肉938.96噸，外界懷疑滿街幾乎都標示台灣豬標章，近千噸美豬去了哪裡？國民黨立院黨團總召費鴻泰爆料，府院已定調8月28日前不會進口萊豬。對此，行政院發言人羅秉成18日表示，這是去年底進口商主動召開會議決定，不進含萊劑美豬，也是基於市場考量的自主選擇與決定，本屬商業自由的範圍，政府無從干涉，費的說法與事實不符。

(中時新聞網)