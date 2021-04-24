談三接仍無共識！潘忠政見完蔡英文「心情沉重」 總統府：承擔不是嘴巴說說

總統蔡英文22日下午與環保團體代表見面討論環保議題，其中，藻礁公投領銜人潘忠政在會議結束後，表示「我的感覺很沉重」，而總統府發言人張惇涵隨後在記者會則回應，「若心胸開放，心情就不會沉重」。對此，資深媒體人羅友志昨(23日)直言，看到張惇涵「這樣嗆環團，覺得真是不可思議」。

藻礁公投領銜人潘忠政當天在會後記者會表示，他感覺非常沉重，因為他有提到希望三接案宣布停工，但蔡總統覺得還不是宣布停工的時候，過去他一直說蔡總統是局外人，民進黨現在還是強調已經把觀塘工業區縮小到23公頃，顯示他們不了解環評，因為專用港會破壞藻礁300公頃，所以如今仍認為蔡總統是局外人。張惇涵22日則回應指出，相信很多的環團朋友或社會各界對潘忠政在與總統會面之前，先與國民黨會面，可能也感到很驚訝。此時確實很多人都在努力，包含政府，所以「如果心胸開放，或許心情也就不那麼沈重了」。

對此，羅友志23日接受《中天新聞》訪問時提到，「發言人也委屈了，相信他想頂丁怡銘那種傲慢、到處鬥雞性格的發言人角色，最近才做這樣大轉變，看到他會嗆環團，覺得真是不可思議」；羅指出，「我們重視來者是客，不管怎麼樣，環團都是貴客，哪怕對他們的想法不贊同，或是跟總統府理念背道而馳，檯面上總得給面子，怎麼人家還在外面開記者會，你在後面下毒手?」

羅友志直言，「他們(民進黨)現在『鬥雞性格』會延續到2022，因為他們認為已經站穩腳步」、「且現在每個人都急了，要趕快表現，但整個民進黨有誰在位置為國家做事？全都在為自己想法」。

(中時新聞網)