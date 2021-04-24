8月28日公投日，預計將有「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等四大公投案。民進黨定調不提對案，將由行政院長蘇貞昌向全國300多位民進黨公職人員說明執政黨立場，身兼民進黨主席的總統蔡英文也將出席；蔡英文也在22日接見環保團體解決爭議，雙方並未達成共識。作家苦苓直指，8月後國民黨已立於不敗之地，有人可能要打包了。

目前除了中選會已公告成案的核四公投，國民黨推動反萊豬、公投綁大選兩項公投案，以及環保團體提出的藻礁公投，都已將第二階段連署書送交中選會，若能成案，8月28日將舉行4項公投案投票。其中，針對中油三接影響藻礁保育議題，總統蔡英文在22日世界地球日接見環團，會後藻礁公投領銜人潘忠政表示，他當面問蔡總統能否先宣布停工？但並未獲正面回應。

苦苓24日在臉書貼文指出，今年8月的4場公投，國民黨已經立於不敗之地，就算一場都沒過，他們也沒有損失；只要打成2比2，「有人就可能要打包了」。

網友紛紛表示，「事實上，民進黨不願意直接公投對決，我是說直接反提對決，這就如同先放在一個懸崖旁邊才對決了。」、「光保丁丁，我就希望他下台。」、「蘇貞昌可能8月公投後會下台。」

今年八月的四場公投￼，國民黨已經立於不敗之地：就算一場都沒過，他們也沒有損失；只要打成2:2，有人就可能要打包了。￼￼ 由苦苓發佈於 2021年4月24日 星期六

(中時新聞網)