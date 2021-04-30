1名女網友在臉書陳述悲慘的幼年生活，她說父母在她小時候離異，她因此被雙親踢皮球、逃避照顧責任，因此幾乎獨自1人生活長大；成年後父親不斷因酒駕向她要錢，她原先相信父親不會再犯，努力籌錢後對方卻屢次再犯、借錢，讓她痛批父母「我不會原諒你們，永遠不要出現在我面前，這輩子當你們的女兒就夠了」。

該女網友在臉書「匿名公社」上發文表示，她的父母在她小時候就離婚，父母都不願意承擔照顧她的責任，因此她從小幾乎都是獨自面對所有事情，「人生所有困難的時候都是我一個人挺過來的」；而她的父親在她升上高中、獨自到台北生活後，某日先開口要8萬，稱因為酒駕繳罰款，並承諾不會再犯，原PO因此四處籌錢，但父親仍繼續再犯。

該女網友說，她之後經歷結婚生子，她的媽媽始終沒有對她任何關心，都是謾罵，讓她氣得直說「我只是想告訴你們，我不會原諒你們，永遠不要出現在我面前，這輩子當你們的女兒就夠了，下輩子、下下輩子都不要再見」，她說父親近日在白天喝醉時還會傳訊息騷擾她，還會傳滿臉皺紋的照片給她，她直言「我看了完全沒感覺，這些都是你們自找的」；她坦言目前對於與父母的關係已麻痺。

許多網友看完原PO的遭遇後，紛紛留言說，「真的很辛苦，不過熬出來，接著過自己的人生，一起加油」、「辛苦你了！加油」、「其實這也是一面鏡子，讓你以後多疼惜自己的小孩」、「加油！過好自己的生活，為自己家庭與小孩而活」。

(中時新聞網)