媒體人黃暐瀚母親遭一台賓士車撞擊身亡，駕駛酒測值超標。檢方6日表示，調查確認涉案男子案發前已喝酒，遭中檢以酒駕致死裁定羈押禁見，酒駕問題再度受到關注。前立委孫大千呼籲，政府應該啟動修法，將酒駕致死及重傷害的判刑認定，由過失改成故意，視同一般殺人罪及重傷害罪。入口網站《Yahoo奇摩》針對「有人主張酒駕致人於死應該比照殺人罪論處，你是否同意？」進行網路民調，截至6日傍晚6點，居然高達95.6％的人贊成酒駕致人於死，應該比照殺人罪論處。

國民黨主席江啟臣6日指出，到底要怎樣才能讓酒駕者不再存有僥倖心態？過去他曾提出將刑法第185條之3中，增列「死刑、無期徒刑」，擴大法官裁量空間，依個案作出適當的判決，不過，上次的酒駕修法，因行政院反對、民進黨的阻擋，最終沒有通過。他已經著手連署，準備再次提出修法。

《Yahoo奇摩》6日針對「有人主張酒駕致人於死應該比照殺人罪論處，你是否同意？」進行網路民調，截至傍晚6點，已有6700人參與投票，其中86.5%的網友表示非常同意、9.1%表示有點同意，僅2.3%的人則表示不太同意、1.4%表示非常不同意，0.7%不知道／沒意見。

該民調還問到「趙少康提議應該仿照日本，酒駕駕駛肇事前飲酒消費的店家也應連坐受罰，你是否同意？」33.5%的網友表示非常同意、13.6%表示有點同意，33.6%表示不太同意、17.3%表示非常不同意，2.0%則表示不知道／沒意見。

另外該民調也針對「目前台灣酒駕再犯致死目前最高罰則無期徒刑，你認為是否足夠？」進行網路民調，有52.6%認為非常不足夠、23.9%認為不太足夠、15.1%認為還算足夠、7.1%的人認為非常足夠、1.3%則表示不知道／沒意見。

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(中時新聞網)