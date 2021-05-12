熱浪來襲恐致死 36度放高溫假？街訪民調出爐

隨著時序進入夏季，全台各地氣溫持續飆高，甚至部分地區有38度極端高溫出現的機率。中央氣象局提醒民眾，避免非必要的戶外活動。過去台灣也有不少因天氣炎熱，導致熱衰竭死亡的案例。台灣是否要效仿國外放高溫假，引發熱烈討論。《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。

民眾表示高溫下容易脫水中暑太危險，應該要放高溫假。(攝影/張以宗)

街訪民調中，有八成的人認為應該要視工作性質放高溫假，「高溫下容易脫水中暑太危險」、「生命安全是錢買不到的」，民眾表示大約35度以上就要放假，也有民眾認為38度以上才合理。另為有兩成的民眾認為不需要放高溫假，「台灣不像國外容易達到40度以上」、「工作要趕進度不方便因天氣不佳而延誤」。

民眾表示台灣應該要發放高溫補助津貼。(攝影/張以宗)

目前在日本和中國大陸則是以高溫津貼作為補助，不少民眾也支持台灣跟進，「願意在炎熱環境工作值得獎勵」、「讓員工可以選擇想賺錢就拿津貼，身體不舒服就放假」，但也有民眾認為補助津貼較不實際，無法改善勞動環境。

除了放高溫假和補助津貼，民眾也建議，「如果不影響工作，可以調整作業時間避免在高溫下活動」、「中午時間暫停工作或增加休息時間，因為11點到14點是最熱的時間」、「希望公司提供能補充鹽分的飲料或提供涼感機能的服裝」。

(攝影剪輯/張以宗)

(中時新聞網)