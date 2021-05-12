近日溫度飆升動輒30度以上，公園設施及遊具經過高溫曝曬，民眾觸摸或是孩童遊玩恐成「人肉鐵板燒」，平鎮區新勢公園不分平假日人潮眾多，就有民眾發現公園欄杆鐵鏽斑斑，且兒童遊具還不到中午就燙的不得了危機四伏，希望相關單位能夠全面體檢設法改善。

桃園市市議員舒翠玲表示，新勢公園是民眾休閒運動重要的地方，遊憩人潮非常多，日前接獲民眾陳情，發現公園內的天橋欄杆多處生鏽，公車候車亭也是鏽跡斑斑，老人、小孩在此運動或遊玩，身體不小心碰到恐導致受傷，且暑假將要來臨，到此休憩的人潮會更多，要求相關單位在小朋友放暑假前應該盡速修復才能讓民眾安心。

另外迎接夏季來臨，近日天氣高溫炎熱，室外的大型兒童遊具經過長時間曝曬，若是塑膠材質會有裂解風險，不鏽鋼材質也容易過燙，舒翠玲指出，多數公園與校園戶外遊具都無遮陽設計，不僅劣化速度快，使用時間也被迫縮短，新勢公園溜滑梯雖是磨石子材質，但在30度高溫之下被太陽曝曬，還不到中午溜滑梯就燙的不得了，溜滑梯就像鐵板燒一樣都可以煎蛋了。

平鎮區公所農經課對此表示，會立即派工整修公園設施，針對天橋欄杆會去銹上漆，若有破損也會請廠商用安全材質包覆，遊具部分提醒家長在高溫時盡量避免孩童前往遊玩確保安全，相關改善會要求廠商在今年6月底前完成。

(中時 )