微弱鋒面逼近，中央氣象局表示，17日入夜後至18日，鋒面來到台灣附近，午後對流容易發展，西半部的降雨偏向於午後，中部以北地區及南部山區午後容易有局部短暫雷陣雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局同時發布高溫資訊，18日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局指出，周三(19日)鋒面逐漸北抬離開，水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，午後降雨機率高，西半部雖以多雲到晴為主，不過午後北部地區及其他山區仍容易有局部短暫雷陣雨。

周四(20日)水氣減少，各地恢復為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，只有東半部有小範圍短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。周五至下周一(21日至24日)鋒面在東海及台灣北部海面徘徊，午後雷陣雨轉趨明顯，北部、東北部地區及其他山區午後雷陣雨機率提高，東部及東南部則有不定時有局部短暫陣雨。

25日至27日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

5月梅雨季將至 較典型鋒面近台時間曝光

(中時新聞網)