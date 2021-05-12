受到今日環境風場為偏南風影響，環保署指出，中部以南地區位在迎風面，擴散條件佳；北部地區位在下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後近山區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門、馬祖局部地區易有霧影響能見度。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，12日至18日環境風場主要為偏南風，迎風面南部地區擴散條件佳，空氣品質良好，下風處北部地區污染物稍易累積，午後受光化作用影響，近山區臭氧濃度易上升。

(中時 )