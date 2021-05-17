儘管經濟復甦的大趨勢未變，加上主要央行尚未有調整寬鬆貨幣政策的打算，風險性資產表現仍不看淡，惟在當前部分地區疫情仍待控制、通膨疑慮引發類股輪動的環境下，投信建議，操作上採多重資產策略布局，可透過具有跨資產、跨市場配置策略的跨國組合平衡基金來因應，達到攻守兼備的投資效果。

投信表示，近期市場多空消息紛陳，正面訊息包括主要地區經濟數據仍多表現穩健，企業獲利亦有所改善，負面訊息則有部分地區疫情反覆，包括印度、東南亞等地疫情仍相對嚴峻，包括台灣近日亦再出現本土疫情，致使股市表現震盪，美股方面在通膨疑慮升溫之下，高估值成長股也成為被拋售對象。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出，從經濟活動來看，4月全球製造業PMI繼續加速，成熟市場普騙走高，但部分新興市場則小幅走低。整體而言，全球生產大致仍如預期般回升，在實際經濟數據持續優於市場預期下，進一步強化經濟回升的信心，市場對於通膨的擔憂隨之而生，誇大了物價壓力而季節性效應也升高市場觀望氣氛，加上部分國家疫情仍嚴峻，導致近期市場波動劇烈。

整體景氣復甦態勢仍未變，在基本面的支撐，及資金面尚未緊縮下，風險性資產仍有表現機會，但當前資產表現輪動的環境下，操作上建議採多重資產布局，透過跨資產、跨市場配置，以平衡投資組合波動。

葉啟芳認為，就資產表現來看，對於股市表現仍不看淡，短線拉回可視為中長期佈局契機，成熟市場中性看待，新興市場中可關注大陸與台灣。債市方面，公債利率料緩步走高，惟短期利率不動，故美國公債利率上檔亦有限，其中高收益債因信用利差持續回穩，且表現容易隨股價走高，加上存續期間短，受利率變化的影響程度較低，且當前市場收益需求仍高，故相對偏多看待。

(工商 )