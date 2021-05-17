受本土疫情爆發、通膨疑慮等因素影響，台股從上周開始出現恐慌性殺盤，今早盤一度重挫逾500點，儘管台股受到疫情潰堤持續走跌，但優異的基本面仍獲得國外投資人青睞，資深操盤手Shaniel Ramjee看好台股後市，並指出台股與美國關係密切，極具吸引力。

台股上周5個交易日洗掉1457.91點，各大類股無一倖免，周末本土確診持續創新高，今（17日）開盤一度重挫逾500點，引發市場恐慌，行政院長蘇貞昌表示，國安基金待命護盤，若有需要不排除最快下午召開臨時會，必要時將採取相關穩定措施。

據美媒報導，倫敦百達資產管理資深投資經理Shaniel Ramjee表示，「墨西哥、韓國及台灣股市與美國有強烈連結，這使其更具吸引力。」Shaniel Ramjee目前管理高達2520億美元的資產。

報導指出，儘管台股近期因本土疫情擴散出現大幅下跌，但台灣、韓國及墨西哥過去的股市表現都相當出色，墨西哥股市今年以來已上漲12%，超過開發中國家平均的1%，台灣及韓國的表現同樣強勢。

此外，報導提到，哥倫比亞、阿根廷、秘魯與土耳其等國家新冠肺炎擴散迅速，導致經濟受到重創，表現是全球新興市場中最差，換言之，控制新冠肺炎的狀況將左右該國的經濟發展情形。

(中時新聞網)