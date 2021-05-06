台中市南區昨日驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，警方證實，死者70歲陳姓婦人為媒體人黃暐瀚母親。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，感到震驚難過，又聽到酒駕肇事致死的悲劇，而遇害者是老友暐瀚的母親，儘管人民都希望要對酒駕肇事者提高刑罰，但依現行酒測的規定，罰則再高，酒駕者依然可以心存僥倖，因為警察不可以隨機性的對用路人實施酒測。

黃暐瀚的母親昨（5日）凌晨遭撞，消息傳出後，不少網友隨即湧入黃暐瀚臉書留言關心，羅智強今（6日）在臉書發文哀悼，對於這起事故，感到震驚難過，但大家知道嗎？依現行酒測的規定，罰則再高，酒駕者依然可以心存僥倖，因為警察依照目前的法規其實並不可以隨機性的對用路人實施酒測。

羅智強指出，依目前的法規，警察要對用路人予以酒測，也必須要有「合理懷疑」，亦即《警察職權行使法》第八條，警察對於「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，得予以攔停實施酒測，問題就在這邊，法律要求警察「客觀上有危害才能攔停酒測」，可是不把車子攔下來，警察要怎麼知道有沒有酒駕？

羅智強認為，這樣的法律實在必須檢討，喝酒到一個程度的人，有些會覺得自己很正常，不認為開起車來有什麼危險，這就讓酒駕的人有一種「賭賭看」的僥倖之心，而實務的判決上，只要警方沒有辦法舉證「合理懷疑」，那麼就算是實施酒測也是無效，酒駕攔檢，對人民法益的侵害相對較小，不像盤查身分，對隱私權的侵犯較大，但酒駕攔檢，對酒駕的嚇阻卻很大，所以，應該要對酒駕攔檢，多一些容忍。

羅智強主張，授權警方在特定條件下（例如由主管官署批准在特定時間、特定地點）對車輛進行廣泛的酒測，遇測人不得拒絕，否則徒有重罰，難以攔檢，酒駕肇事者的僥倖心態則永遠不減，而類似暐瀚母親的悲劇，只會不斷發生；然而，這仍有可能引起是否牴觸釋字535號釋憲文的爭議，但解釋文說警察不能沒有理由的隨機臨檢，仍可解釋為那是對「人」，不是對「交通工具」；倘就此有爭議，不妨再聲請釋憲，我也呼籲，掌握憲法解釋的大法官，在保護人身隱私的同時，也應該要想想，那些被酒駕者奪走的無辜人命。

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(中時新聞網)