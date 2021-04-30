中央氣象局今天發布梅雨展望提及，雖然反聖嬰現象已明顯減弱，但造成上一季春雨偏少的異常環流仍可能維持至5月，因此出現大範圍持續性降雨的時間點可能落在5月下旬後，總雨量以偏少至正常的機率較大。

據中央氣象局統計指出，全台梅雨季（5至6月）氣候降雨平均值為395.2毫米至551.7毫米。

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣指出，2月至4月東北季風較強、南來水氣不足，造成春雨顯著偏少，僅約氣候值的5成，尤其中部以北為極端少雨，雨日也創下同期最少紀錄，推測可能與反聖嬰現象有關。

(中時 )