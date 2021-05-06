旱災中央應變中心(水情會議)今召開，經濟部長王美花會前表示，由於這兩天鋒面降得不多，只有50萬噸，水情仍維持緊張，加上氣象專家預估5到6月降雨還不是很理想，因此不能掉以輕心，現行水情燈號不會變動。

至於中部供5停2措施是否改變，王美花說，要等本月下旬會比較明朗，還是希望下雨。不過高雄對水井、伏流水的水源開發非常積極，已增加每天12萬噸。所以高雄水情已沒有之前那麼緊張，澄清湖也提前2天到5月5日就滿庫，高雄不會再惡化。

抗旱2.0版實施情況，王美花說，原本是6月底目標每日增加32萬噸，現在也調高到52萬噸，到目前為止出水已有37萬噸。

建築工地廢水取用評估也很不錯，王表示，第一個工地都有出水到萬噸，已進到自來水系統，接下來老佛爺工地可出水到3.7萬噸。經濟部有再思考，未來對地下水比較豐沛的台中，有每有可能把建築工地廢水取用常態化，這會跟台中市政府來討論再利用，其他豐沛縣市也會。

(中時 )