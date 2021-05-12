大梨山「簡易自來水」高山溪流水源頭9成已乾枯，灌溉及飲用水轉向野溪抽取。（民眾提供／王文吉台中傳真）

大梨山「簡易自來水」高山溪流水源頭9成已乾枯，灌溉及飲用水轉向野溪抽取。（民眾提供／王文吉台中傳真）

德基水庫水位再探47年新低，因集水區位處偏遠或高地，當地居民僅能使用「簡易自來水」，近半年來水源逐漸枯竭，天公不下雨，梨山人轉向地底討水。區民代表羅進玉坦言，現在鑿井緩不濟急，但因氣候變遷，乾旱可能成為常態，盼超前部署爭取開鑿抗旱井備援。

德基水庫今上午水位降至1325.57公尺，蓄水率剩2.77％，創47年新低。大梨山位於德基集水區，因位處偏遠或高地，自來水管線難以佈設，退求使用簡易自來水，水源來自高山溪流，經沉沙、快濾等淨化處理後使用，近日水源頭9成已乾枯，灌溉及飲用水轉向野溪抽取。

平等里長詹森表示，環山部落有130多戶居民，「簡易自來水」由部落成立管理委員會維護，取水源頭距離部落5、6公里，平時派員巡查管線、清除源頭樹葉枯木等；近期高山溪流有逐漸乾枯跡象，水量明顯減少，希望於部落上方開鑿抗旱水井，作為備用水源。

「我們只是住得比較遠，並不是次等公民啊！」羅進玉表示，山上有80％居民倚靠山澗泉水供應「簡易自來水」，近日水源不穩，希望希望開鑿6口抗旱井。高山森林涵養豐沛水源，初步探勘地下150至200公尺擁有豐沛地下水，配合設置大型蓄水池儲水以度過旱季。

而松茂部落位於管線末端常常沒水可用，松茂社區發展協會理事長胡弟耀說，1個禮拜有5、6天斷水，必須打電話「拜託、麻煩」上方用戶施捨一點。乾旱至今，鄰近部落的大甲溪支流禮撒雲溪的水源仍然充沛，希望爭取建置簡易自來水，未來用水不要再看別人臉色。

經發局表示，鑿井工程為和平區公所提案，正協調區公所整合資源，以爭取中央補助；另松茂部落建置簡易自來水，將請區公所擬具簡水計畫書，包含穩定水源、原水水質、管線長度及配水設備等需求，向水利署爭取補助後協助施作，加速改善簡易自來水設備及管理。

(中時 )