疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

國內今日新增16例本土案例，及1例調查中的案例，中央流行疫情指揮中心表示， 目前仍處於第2級的「出現感染源不明的本土個案」階段，還未進入第3級的「單周出現3件以上社區群聚」。今天新增的有2起群聚，其他3例是不明感染源病例。

根據指揮中心1月公布的「疫情警戒標準」，疫情的嚴重程度共分為4個階段，分別是第1級的「出現境外移入導致的零星社區感染」，第2級的「出現感染源不明的本土個案」，第3級的「單周出現3件以上社區群聚」或「1天確診10名以上感染源不明的本土個案」，以及第4級的「14天內平均每日確診達100例，且一半以上找不到感染源」。

對於今日新增16名本土案例，是否已經進入第3級的「1天確診10名以上感染源不明的本土個案」？發言人莊人祥表示，除了一開始的蘆洲、百家樂群聚，後續的感染源都很清楚，雖然今天有出現幾起新的不明感染源，不過還沒有到10人。

指揮中心今表示，國內疫情警戒仍維持第二級。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，目前還沒有進入第3級，如果能及時準備，相關的企業指引是在的。目前2起群聚，宜蘭和新北，今天的個案有3起不明感染源病例，並非群聚。對於是否會要求校園等場所為升3級做準備？他表示，學校也在積極規劃相關的措施，去年過年後，延後2周開學的作業，當時教育部也已經做過完整。

對於國中會考將至，若有學生被隔離怎麼辦？陳時中表示，教育部已經有好幾次的經驗，基本上安排是妥適的。對於居家檢疫、隔離、自主健康管理的，風險不同，會和一般考生區隔開，每間教室以不超過5個人為原則，當然也要戴口罩，另也設有補考規定。

至於民眾上班怎麼辦？陳時中表示，指引是軟性的，辦公的時候要求儘量分流上班，戴口罩免不了，能不見面就避免見面，能視訊就視訊。在可以營運的前提下，把接觸減到最低。

(中時 )