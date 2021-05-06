吳靜君／台北報導

房地合一2.0將於7月1日上路，此次將預售屋也納入課稅範圍，KPMG安侯建業會計師事務所提醒，財政部自2010年起已經將預售屋買賣資料納稅課稅資料蒐集範圍，只要透過電腦資料庫就可以查，對預售屋買受人及交屋後登記所有權人是否為同一人，快速勾稽預售屋買賣。

KPMG表示，房地合一2.0即將上路，除了適用較高的稅率之外，持有稅率也拉長，其中也將預售屋納入房地合一稅範圍之內。

由於房地合一1.0的課稅範圍並不包含預售屋的買賣，因此民眾在今年7月1日前後買賣預售屋將有不同的所得稅申報規定。

如果民眾在6月30日以前出售預售屋，屬於財產交易所得，將在2022年5月申報所得稅中依綜合所得累進稅率5％到40％課徵。

但是如果是7月1日之後出售，就將視為房屋及土地交易和持有時間課以不同的稅率，須「交易日後30天內」申報，一般而言，預售屋至完工過戶期間約為2年至5年，未來買賣預售屋，可能將面臨適用35％以上較高的稅負。因此民眾如有今年有出售預售屋計畫，要注意出售時點將會影響申報方式及稅額。

KPMG安侯建業家族稅務辦公室協理楊華妃提醒，財政部自2010年起就已經將預售屋買賣資料納入課稅資料蒐集範圍，只要透過電腦資料庫自動查對預售屋買受人及交屋後登記所有權人是否為同一人，就可以勾稽是否有買賣預售屋。

KPMG提醒，納稅義務人千萬不要心存僥倖，以為預售屋買賣不須經過地政事務所登記，國稅局就掌握不到所得資料。

(中時 )