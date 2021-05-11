53歲黃姓男子與老母同住在中市自家透天厝，他在2019年清晨7時許於住處1樓至3樓等5處，以打火機引燃雜物，不顧屋內正在睡覺的老母安危，兀自跑到屋外空地拔草，直到黃母發現起火報警及時滅火。黃男否認放火，辯稱他在屋內燒雜物，不小心燒到房子；黃母還向法官求情從輕量刑。台中地院不予採信，依放火燒燬供人使用住宅罪未遂，判黃男徒刑2年，仍可上訴。

判決書指出，擁有大學畢業學歷的黃男曾從事保險業，他獨居在母親名下、位於中市南區的透天厝，黃母只有每周假日會來住，直到2019年7月7日返回該屋居住。黃男在隔天清晨7時30分在透天厝的2樓3間臥室的地上、電腦桌下及床頭櫃附近；2樓至3樓及1樓至2樓的樓梯平台等5個地點，陸續以打火機點火燃燒鞋子、衣服、紙張、布及書本等雜物，引燃後未待熄滅即兀自離開，到屋外空地拔草。

在1樓房內睡覺的黃母於8時20分發現起火報案，消防人員緊急到場撲滅火勢，清查勘查現場時發現5處起火點，附近均無供奉神像、祭祀法器、炊煮器具、電氣設備或電源路線等易引燃火災的情狀。

黃母證稱，她原本在房間睡覺，因看到房外冒出濃煙，慌張跑到2樓要叫兒子，2樓已冒出火舌濃煙，兒子好像在1樓空地拔草，她拿手機打電話報警時，看到兒子進來，她叫兒子快點去取水，兒子跑上樓可能要去取水灌救，她叫兒子快下來。此外，黃母並請求法官從輕量刑。

黃男否認放火，辯稱他只是在屋內燒自己雜物，並不覺得危險，也沒想要燒毀建物，是不小心燒到房子。黃男律師指稱，黃男還冒火勢在2樓浴室拉水管滅火，不畏可能會被濃煙嗆昏或死亡，可見他並沒有放火燒房、輕生或將母親燒死等犯意。

法官認為，一般要房間清理雜物垃圾，只要送清潔隊或垃圾車即可，黃男竟在屋內多處點火焚燒，即便未引發火災，也可能毀損地面及家具等，且清理灰燼及殘餘物更耗時費力，並非合理處理方式，不足採信，放火行為明確。

(中時 )