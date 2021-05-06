大享食育協會與民進黨立委范雲今(6)日於立院召開記者會，推出《學校供餐法》的民間版本，大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，民間版本的學校供餐法融合了日、韓的學校給食法以及營養師公會提出的學生對於營養的需求及飲食教育，希望透過對話讓更多的民意代表、家長與專業團體來關注學校供餐法。

黃嘉琳說，學校餐點的城鄉差距懸殊，如果沒有從中央的角度來立法，地方與中央政府權責劃分不明，無法解決我國22個地方縣市不同營養午餐制度的亂象。學校午餐也成為了在選舉時政治人物開支票的議題，問題不會得到解決。她認為，日本韓國在1950年代就已經有學校給食法的法源，台灣則到現在都還沒有一部完整的供餐法，為下一代孩子建立一個完整的供餐制度是這一代人可以做的事。

台北律師公會公益事務委員會委員律師謝孟羽說明了《學校供餐法》的幾大要點，學校供餐法一共有5章26條，首先要將供餐保障的範圍從幼兒園保障至高中，並透過飲食教育的推廣，透過吃來保護環境與保護文化。並要提供一個彈性的供餐方式，讓學校跟營養午餐業者訂餐食不受到行政區的限制。而為解決營養師與廚工缺乏的現況，將以人數的比例取代過去以班級作為營養師人數的分配標準。針對食材來源，會要求學校將食材與餐點資訊公開。明訂收費標準，並規定學校要專款專戶來做應用。在第20條也規定行政檢查權，讓各級的主觀機關都有權去做檢查，且學校不得拒絕或隱匿。

中華民國餐盒食品同業公會全國聯合會理事長陳明信指出，目前營養午餐業者在食材的成本上不到30元，要如何滿足大家的期待？他建議，在學校供餐法專法下，要由中央設立一個午餐計價的委員會，訂立收費標準，不該有22元、30元的營養午餐出現，孩子的用餐平等必須被重視。

民進黨立委范雲之前有提出《學校飲食教育法》草案，她也認同民間版本的學校供餐法的立法精神，承諾將融合兩個版本，希望催生專法可以一次到位。而被問到推出專法的時程，范雲回應，現在會期來不及，將在下個預算會期來努力，最晚要在明年的母親節前推出專法。

(中時 )