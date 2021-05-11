民進黨立委張廖萬堅 (吳家豪攝)

立院今日三讀通過《高級中等教育法》部分條文，未來學生權益救濟，得向學校提出申訴，不服學校申訴決定者，得向各該主管機關提出再申訴。綠委張廖萬堅表示，期待透過各式的法令修正，讓台灣成長的兒少不再受到不平等、不適當的對待。

立院今日通過《高級中等教育法》第25、37、54、54之1條修正條文，未來高中設置校務會議，成員組成方式，任一性別成員人數不得少於成員總數3分之1，學生代表不得少於成員總數8％。

此外，未來申請高中免試入學人數若超過原本核定名額，其錄取方式，由各縣市主管機關會同學區內學校各該主管機關訂定，評量領域除原本的健康、體育、藝術、綜合活動外，新增科技領域做為比序項目，其相關規定應於學年度開始一年前公告。

今日修法重點在於《高級中等教育法》第54條，未來學生或學生自治組織對於學校各項懲處或措施，認為有違法或損害其權益者，得向學校提出申訴，若不服學校申訴決定，得向各該主管機關提出再申訴。受訴願機關應於10日內將該事件移送應受理之學生申訴評議委員會，並通知學生。

修正後條文亦規定，高中應設學生申訴評議委員會，成員組成應包括學生代表，並有法律、教育、兒童及少年權利、心理或輔導專家學者至少一人，各該主管機關也要設置學生再申訴評議委員會，其專家學者代表領域同上，人數應逾委員總數2分之1，任一性別委員人數不得少於委員總數3分之1。主管機關受理時，應給再申訴人充分陳述意見機會，本法今日通過後，將於公布後一年施行。

張廖萬堅在三讀通過後發表感言表示，時代一直在進步，威權思想已逐漸從社會中褪去，不僅公民意識在成長，兒童權、學權意識更逐漸萌芽，但現今在校園內卻還留有許多不合時宜的規範，經民團統整，譬如髮禁、服儀規定、違法搜索個人物品、強制在課餘時間上課，甚至還有禁愛令，或是其他不適當的處分措施，都已經侵犯了學生的權益。

張廖萬堅說，這次修法，不僅增加了高中階段的再申訴制度，更明確規定申訴及再申訴的受理期限要全台一致、申訴及再申訴評議委員會的代表要包含法律、教育、兒少權、心理或輔導專家學者等等，使學生權益的保障更加完善。也期待透過各式的法令修正、制度逐漸完備，能讓台灣的兒少權益能更有保障。

(中時 )