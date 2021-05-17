雙北市府宣布明日起高中職以下全面停班至28日，不少家長憂心無法請假照顧孩子；對此新北市教育局表示，考量國小為12歲以下學童，停課須確保有基本照顧，對於家中實在無人可照顧的學生，可例外由學生家長向學校提出申請，將學生於正常上課時段安置於學校，由學校提供基本照顧，教育局已請各校積極協助。

新北市教育局指出，但還是極力建議學生停課期間待在家中，避免到校群聚；但若家長真的無法請假照顧，新北市提出配套方案，開放有需求的家長將孩子送到學校，各校會統一開放教室安置到校的學生。

(中時 )