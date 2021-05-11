嘉義縣防疫全面升級，縣長翁章梁11日下午緊急召開跨局處防疫會議，擬訂多項防疫措施。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣防疫全面升級，縣長翁章梁11日下午緊急召開跨局處防疫會議，擬訂多項防疫措施。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應北部爆發多例本土不明感染源，嘉義縣防疫全面升級，縣長翁章梁11日下午緊急召開跨局處防疫會議，擬訂多項防疫措施，除比照中央防疫規格外，長青活力站、社區照顧關懷據點、老人食堂等據點停止共食，改以包便當替代。

目前嘉縣擬定的升級規範包括未按規定配戴口罩開罰；停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動；醫院停止開放探視、陪病及陪伴者限 1 人，長照機構禁探訪；餐廳採梅花座或加隔板；市集停止試吃；長青活力站、社區照顧關懷據點、文建C、醫事C、老人食堂及失智據點等停止共食，改以便當方式辦理；營業場所應啟動人流管制作業；大眾運輸禁飲食等。

疫情升溫消息一傳出，民雄鄉公所率先宣布，原訂16日在中正大學地舉辦的民雄產業嘉年華確定取消，另東石鄉公所正在籌辦第37屆龍舟競賽暨觀光行銷活動，去年因疫情關係首度停辦龍舟賽，今年復辦開放報名階段又碰上疫情生變，東石鄉公所祕書蔡憲武說，待觀察一、兩周疫情變化後，會再與縣府教育處研究是否停辦或續辦。

(中時 )