全台疫情大爆發，雙北升級至3級警戒，許多人改叫外送來減少不必要的外出，而外送平台也推出「無接觸取餐」，讓外送員把餐點放在門外，消費者再去取，降低雙方傳染風險。一名外送員分享民眾超狂的「無接觸取餐」，讓他不禁笑稱：「深刻感受到你對疫情的恐懼」。一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼出照片，照片視角是由下往上拍，只見一位阿伯從樓頂用繩索垂降，將一包塑膠袋包好的食物吊掛上樓，完美實踐「無接觸取餐」，也讓外送員笑稱：「這位仁兄，我深刻的感受到你對疫情的恐懼」。

眾多網友笑回：「我覺得客戶可以去釣具店買那種電動收線器，這樣比較方便拉食物上樓」、「以前這種被幹的要死，現在必須給哥大拇指」、「疫情期間這招不錯保護自己也保護外送員」、「這招好強」、「很甘心的客人」、「靠，這種客人多了就很爽，不用爬樓梯，讚」。

不過也有人回：「之前部桃醫院的清潔工，只是分類保特瓶跟摸到樓梯扶手，就一堆人跟著中標了，用繩子拉有用嗎~???」、「其實當他拉上去時病毒也被一起送上去了」、「我其實從一開始叫外送都是這樣釣，只是單純的不想爬那麼多層樓」。

(中時新聞網)