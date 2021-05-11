中央今年元旦起開放萊豬進口，台中市政府堅拒萊克多巴胺肉品，率先推出全國最嚴「牛豬產品無瘦肉精金標章」，截至10日累計申請共178件，歷經嚴格審核後，已有100家業者取得金標章認證，申請通過率不到6成，其餘持續審核中，鼓勵優質廠商提出申請，展現台中食品業者拒絕萊豬的決心。

衛生局長曾梓展指出，台中市的「牛豬產品無瘦肉精金標章」有別於業者自行填寫張貼的肉品原產地標示，申請對象須具食品業者登錄字號、稅籍登記、商業登記或領有立案登記證明，且於台中市販售或使用國產牛肉、豬肉及其加工製品，並檢附近3個月內肉品檢驗報告、牛豬肉來源產地相關證明文件及「牛、豬肉品來源供貨商」清冊，經食安處書面及實地嚴格審核通過後，才能取得標章，標章效期一年，業者每半年須再次備妥瘦肉精檢驗報告，食安處將不定期稽查抽驗，一旦驗出肉品含瘦肉精，將依法加重裁罰並廢止標章。

食安處表示，截至昨日已有100家業者取得金標章認證，包含學校54家、餐盒食品工廠及食材供應商25家、傳統市場豬肉攤販10家、老人福利機構5家、餐飲業3家、肉品製造業1家、烘焙業1家及食品販售業1家，目前審核中計11家。

食安處強調，「牛豬產品無瘦肉精金標章」審核非常嚴格，申請通過率不到6成，未通過申請計67家，未通過的主因為業者資格不符、未使用國產原料或未於期限內補件，市府將持續嚴謹審核，為食安把關。「牛豬產品無瘦肉精金標章」相關申請文件及審核通過的名單皆可於台中市政府官網「台中市萊豬牛宣導專區」查詢，歡迎民眾多加利用。

(中時 )