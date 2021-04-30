華航機師染疫事件如滾雪球般越滾越大，諾富特桃園機場飯店一中級主管確診，目前已累計6名機師確診、諾富特4名員工確診；目前諾富特已淨空，400多名機組員送至集中檢疫所及防疫旅館隔離。針對疫情，作家苦苓質疑有5項防疫「破口」，現在該不該「亡羊補牢」？

針對疫情，苦苓30日在臉書貼文提出5項質疑表示，雖然防疫指揮中心等相關單位很辛苦，但為了大家好，他還是要質疑這些防疫的「疑似破口」：1.機師檢疫悄悄從7天變5天再變成3天；2.機師居家檢疫，沒有被要求一人一戶；3.感染者去診所看病3次，醫師都沒有通報採檢；4.百人跳舞場沒有人戴口罩；5.清真寺「主麻日」聚會活動，沒有要求實名制。

苦苓強調，或許沒有人違法，甚至談不上違規，但確實造成「危害」，跑掉的羊已經跑了，現在該不該「亡羊補牢」？

華航印尼籍機師確診，曾於4月16日前往台北清真寺參加「主麻日」聚會活動，當天北市有6間大專院校共96人參加同場活動；台科大緊急宣布，遠距授課一週，台大及師大也要求參與同場活動的學生採遠距教學。印尼籍機師的同事、家人也都陸續確診，另外再發現6名機師確診，2名確診機師的家人也確診。

諾富特飯店一中級主管也於29日確診，曾搭乘桃園機場捷運上下班，往返三重站及機場旅館站間。該位主管確診前曾3度前往新北市三重區某診所就醫。諾富特旅館目前已累計4例確診案例。

桃園市長鄭文燦30日下午臨時召開防疫會議，他表示，諾富特已完全清空，412人分別安置6個集中檢疫所，而4名確診員工有2名住在桃園，CT值介於16至26之間，具有相當的傳染力，須格外小心、加強防護，另外針對現在飛回來的機組員有防疫旅館的需求，共提供3家防疫旅館、300個房間。

《借我問一下》 雖然你們很辛苦，但為了大家好，還是要質疑這些防疫的「疑似破口」： 1.機師檢疫悄悄從七天變五天再變成三天。 2.機師居家檢疫，沒有被要求一人一戶。 3.感染者去診所看病三次，醫師都沒有通報採檢。 4.百人跳舞場沒有人戴口罩。 5.清真寺主麻沒有要求實名制。 或許沒有人違法，甚至談不上違規，但確實造成「危害」，跑掉的羊已經跑了，現在該不該「亡羊補牢」？ 由苦苓發佈於 2021年4月29日 星期四

(中時新聞網)