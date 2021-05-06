華航諾富特案群聚擴大，蔡英文總統（左二）6日特地視察中央疫情指揮中心，會後指揮官陳時中（右二）表示，蔡總統的到來對同仁有很大的鼓舞，大家士氣很好，「和總統合照大家都很高興」。（張鎧乙攝）

諾富特、華航疫情延燒，總統蔡英文今前往中央流行疫情指揮中心，給防疫人員加油打氣。蔡英文表示，近期多個案例足跡分佈在不同縣市，中央、地方都要提高警覺，提醒國人母親節假期一定要小心再小心，延續過去一年多來的防疫好成績。

蔡英文今前往中央流行疫情指揮中心慰勉防疫人員，並在指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、發言人莊人祥的陪同下發表談話。

今日國內新增12名境外移入病例、1名本土病例，蔡英文表示，防疫同仁非常辛苦，需要進行詳細的疫調、隔離、採檢等措施，努力阻斷傳播鏈。今日她聽取了指揮中心的報告，也幫團隊加油打氣，請國人一起注意疫情變化。

蔡英文表示，想利用今天的機會告訴大家，我們多個案例的足跡分佈在不同縣市，中央、地方都要提高警覺。最近母親節假期，大家一定要小心再小心，讓過去一年多來台灣防疫的好成績可以延續。

此外，蔡英文表示，她也要呼籲國人，指揮中心已經放寬公費疫苗標準，包括醫護人員、防疫人員、高接觸風險的第一線人員，包括防疫旅館、車隊、機組員等的同住家人，也能免費接種。下個禮拜一開始，則開放軍人、65歲以上長者公費接種，請符合資格者多利用。

蔡英文表示，我們也提供自費接種管道，各個縣市都有院所。另外，我們也宣布要實施疫苗接種假，請國人特別注意指揮中心的資訊，去做詢問、接種。接種疫苗能讓我們的保護更全面，接種的人越多，台灣就越安全。最近防疫措施提升，難免增加不變，請大家互體諒，希望大家同舟共濟，一起努力、一起度過疫情的挑戰。

(中時 )