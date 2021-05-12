國內疫情擴大，蔡英文總統今天表示，疫情確實嚴峻，今天新增的案例有本土16例、境外4例、調查中1例。她向民眾說明防疫及醫療物資充裕等三個資訊，並且信心喊話「未來一年，我們更要守住台灣，保持穩健的經濟成長，繼續在國際舞台上發光發熱」。

蔡英文在臉書表示，接續昨天升級疫情警戒後，剛才指揮中心在記者會上，進一步提出防疫六大方向，並會全面加強稽查，力守社區防疫。

她也要向大家說明三個資訊：

一丶國內的防疫物資和醫療系統都是充足的，疫苗也會陸續到位，請大家放心。

二丶中央會和地方政府共同強化防疫措施。更嚴格的措施難免影響大家的生活，但請大家不要恐慌，我們一起用最嚴謹的態度、最大的警覺，配合指揮中心的指引來防疫。

三丶疫情期間，要特別警覺來路不明的假訊息。當大家收到有疑慮的訊息時，請快查證，不要輕易轉發，一切以指揮中心的正確資訊為準。

蔡英文重申，過去一年，我們全民同心，守住疫情；未來一年，我們更要守住台灣，保持穩健的經濟成長，繼續在國際舞台上發光發熱。「請大家通力合作，團結防疫守台灣，一起度過這波疫情挑戰！」

(中時 )