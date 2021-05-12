今天是國際護師節，國內疫情卻不斷拉警報，蔡英文總統今天表示，面對感染源不明的本土案例，更必須堅守住社區防線，她拜託全國護理師堅守崗位，再一次守住疫情，也鼓勵第一線護理師輪流接種疫苗，並呼籲民眾要落實防疫、「不增加醫療體系的負擔，就是對護理師最大的幫忙！」

新冠肺炎疫情在全球爆發一年多，蔡英文今天在臉書表示，在長時間的防疫過程中，護理師真的非常辛苦。今天是國際護師節，她要代表國家，再一次對所有護理師說「謝謝大家，台灣有你們真好」。

她說，相信不只是她，許許多多的國人，一定都忘不了，在台灣，我們有包機專案中，十幾個小時不吃不喝，滿臉都是口罩壓痕的護理師。有部桃事件時，為了守住疫情、自願住在醫院的護理師。更有時時刻刻，細心照顧病人、宣導正確防疫知識的護理師。

蔡英文指出，當國際社會肯定台灣的防疫成就、羨慕台灣的醫療體系時，我們都必須知道，是基層的護理師，支撐起這一切的成果。「面對感染源不明的本土案例，我們更必須堅守住社區防線，不能讓護理師的辛苦付諸流水！」

她要拜託全國的護理師朋友，「請繼續發揮專業、堅守崗位，再一次守住疫情的挑戰」。也鼓勵第一線的護理師輪流接種疫苗，保護自己，同時保護家人和朋友。

她也拜託社會大眾，除了給護理師掌聲和支持外，更別忘了：落實防疫、不增加醫療體系的負擔，就是對護理師最大的幫忙！「請互相提醒，團結遵守升級後防疫措施！」

本土病例暴增找不到感染源！ 侯友宜強烈建議中央：高危險區普篩、擴大匡列採檢

(中時 )