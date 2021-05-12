北市宣布防疫提升至「準第三階段」 柯文哲：研議大量快篩

台灣今新增16起本土病例，針對疫情演變快速，新北市長侯友宜建議啟動高危險區要普篩，台北市長柯文哲則選擇改變戰略，會研擬大量快篩機制，看能不能用比較簡易的篩檢方式，把確診者在最快時間找出來，做有效隔離，北市府已和業者聯繫，明天上午會進行討論，屆時會再對外報告。

柯文哲表示，有2種方式可檢測確診個案，1是RT-PCR技術，2則是直接測抗原蛋白質，也就是濾過性病毒的蛋白質。過去台灣都使用前者，因為準確度、精密度比較高，常常檢測出來是陽性但不太會感染，原因是確診者感染量非常少，但還是可以抓出來。

柯文哲指出，過去台灣病例少時，可以用這樣的方式，這次議會質詢也提到，目前做一次RT-PCR就要5000元左右，如果不要用這麼精明的方式，可改測蛋白質，一組大概300元左右，雖然速度快，但比較不準。

柯透露，明早市府內部將作討論，因為過去台灣未鼓勵大量快篩，而是用防疫旅館、居家檢疫作為第一線，將確診者匡進14天的防線內，但現在病例暴增，防疫戰略就要改變，新的測法大概可在15分鐘做完，要先把確診者抓出來，相關接觸者通通要觀察幾天。

至於怎麼看侯的作法？柯說，他雖然同意，但喊口號沒有用，要看多少人能配合執行，檢驗組別有多少，所以大家不要一直喊口號，這做起來沒想像中的簡單，總之北市府的部分若有下文，他會再公告周知。

(中時 )