台北市成功國宅傳出有確診者居住，由於未出現在指揮中心公布的足跡內，引起地方恐慌，台北市長柯文哲昨日批中央不要「政治干預專業」，並呼籲中央能提供給地方完整名單。對此，新北市長侯友宜今表示，居家檢疫隔離一定要第一時間反應，呼籲中央多重視地方聲音。

侯友宜表示，中央公布確診者時大部分都是透過CDC記者會，中央疫調有確診個案、居家隔離居家檢疫名單一定要快速做反應，要讓地方在第一時間掌握，同步面對防疫，才是最好的方向，因為居家隔離檢疫都是地方要負起的責任，只有快速通知地方，才能並肩作戰把防疫做到位，而中央也應該多重視地方聲音，大家同心協力把防疫做好。

柯文哲昨赴議會報告時表示，機師名單是由交通部掌管，地方民政局只管得到一般旅客，媒體提問是否地方無法完全掌握疫調名單；侯友宜表示，中央地方權限基本上有講清楚，但溝通上可以更快速彈性，大家共同承擔責任，尤其英國變異株病毒來勢洶洶，家庭群聚感染比前段時間一般家庭群聚感染高出1.4倍，染成重症進加護病房多2到3成，因此在擴大採檢，匡列居家隔離、居家自主健康部分，中央還要多想想，不僅檢視防疫旅館疏漏，更要檢視整體流程，看是否能更快速應付英國變異株感染。

侯友宜說，不管過程中是否有資訊落差，或步調、看法不一致，大家都要互相體諒、包容，地方有意見聲音，也希望中央能夠聽進去，中央有困難，地方也會多包容支持，打仗最重要的是團結一起，大家面對的敵人只有COVID-19，好好把疫情控制下來，才是當務之急。

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(中時 )