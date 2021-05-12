社區感染大爆發！ 侯友宜：新北該封城就封城

新北市長侯友宜今（12）日上午表示已做好三級警戒準備，若疫情擴大「該封城就會封城」。晚間侯友宜視察KTV業者停業狀況時，再被問到封城的標準，侯友宜表示，現階段是「堅壁清野」的作戰，要做好全面防堵，對人採取擴大匡列採檢，對地點全面消毒，對人潮聚集公共場所能暫停營業就要求暫停營業，不能暫停營業就必須做好人流管制，避免傳染源及傳染途徑擴大。

侯友宜說，萬一社區感染源、多點感染源完全失控，無法掌控，我們才會升級到三級警戒，以及未來在完全失控、交叉失控的狀況下，才會建議中央由CDC按照相關法源，採取類似國外和參酌民情及新北市所做的兵棋推演的方式，給中央建議，由中央下命令，結合鄰近縣市一起來做，這是有步驟、有方法、有程序和法律依據，最重要還是要求指揮中心、CDC統合作戰，中央地方一起配合防疫。

媒體追問，台北市長柯文哲說若封城要出動軍隊，不需要製造恐慌。對此侯友宜表示，現階段就把現階段的工作做好，現階段對新北市和鄰近縣市來說，就是全面防堵、堅壁清野，把實事做到位，其他後續的事情，我們不要忘了之前所做的準備工作，把疫情堵住，不要有最壞的狀況出現。

此外媒體再問侯友宜，他建議中央只要高危險區域有多名感染源不明的確診者，針對特定區塊全面普篩，但指揮中心指揮官陳時中並不認同。侯友宜表示，地方看到狀況會建議給中央，這些都是建議，提供給中央參酌。

(中時 )