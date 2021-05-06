機組員未來檢疫處所計畫將啟動，桃園市衛生局長王文彥6日在防疫會議中指出，華航希望外籍航空公司機師外移恐有困難，市長鄭文燦表示，將協調諾富特二館持續當外籍機組員的過境旅館，因一館要做華航宿舍就不能對外營業，市府可支援華航宿舍外移，但仍要尊重華航意見。

鄭文燦下午主持防疫會議時提到，和華航董事長謝世謙通過電話，華航希望將外籍航空公司的機組員外移，釋出的二館留給華航員工當機組員檢疫處所，一館回歸一般觀光旅館，屆時外籍機組員就得在諾富特外另外找防疫旅館。

「恐怕有困難！」衛生局長王文彥直言，台灣沒有其他的過境旅館，如果外籍機師要外移，恐怕找不到地方。鄭文燦聞訊表示：「這樣就得顛倒過來！」二館維持現狀當外籍航空公司機師的過境旅館，一館如果要繼續營業當觀光旅館，就不能當華航宿舍，華航機組員勢必得外移到其他防疫旅館。

鄭文燦說，市府可支援華航宿舍外移，讓諾富特二館留給外籍機師當過境旅館，不諱言跟華航的意見不太一樣，強調最後還是要尊重華航的意見，但最大原則就是要獨棟、不能分層、不能混住，最後指定權也是在民航局。

觀旅局長楊勝評則表示，因應諾富特清空，桃園目前支援3間防疫旅館協助收容機組人員，2家給外籍航空公司機組員、1家給華航機組員，截至今天有158位入住、離開的已經132位，「周轉率非常快！」目前程序都是按照防疫旅館的規範進行，今天下午會和中央討論未來諾富特恢復後，長期的運作方式。

楊勝評說，協助的3家旅館都兢兢業業，一般防疫旅館退房時要求靜置3小時清潔，但針對機組員採取高標，比照確診者入住情況來執行，第一天靜置、第二天才消毒，至少24小時才能給下一組使用。鄭文燦不諱言會增加3家旅館的營業成本，將協調增加消毒設備或其他費用，也指示楊勝評和王文彥向中央爭取。

楊勝評也提到，桃園現有防疫旅館有19家，3日已優先安排30名防疫旅館工作人員至桃園醫院施打疫苗，會再協助陸續施打，下周會開始19間防疫旅館的總體檢。

(中時 )