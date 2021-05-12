桃園市長鄭文燦12日表示，目前社區進入二級防疫，會不斷滾動式檢討，「只有加碼、不會減少！」預計明日在防疫會議宣布環保志工、老人研習、校園開放、社區大學、親子館等停止，異地和分組辦公也將提前規畫演練，一旦宣布升級三級管制，就會立刻執行。

鄭文燦表示，疫情已經進入社區感染傳播的階段，中央流行疫情指揮中心也已經宣布進入社區二級防疫，二級防疫有很多管制措施，桃園會不斷地滾動式檢討，只有加碼升級，不會減少，他已指示請各單位盤點要增加的管制措施，包括環保志工、老人研習、校園開放等，不諱言都可能會停止，預計在明日防疫會議，討論第二輪的二級防疫措施，一併宣布提高。

鄭文燦也提到，按照中央流行疫情指揮中心的規定，假如單日有10個確診案件或者一周有3個群聚感染，會進入第三級管制，幾乎所有的室內活動都會受到嚴格限制，政府部門也必須採取分組辦公以及居家辦公的規畫，他已指示人事處跟秘書處規畫各廳舍的備用辦公廳舍以及分組辦公方式，並提前演練，一旦進入第三級，會立刻執行。

鄭文燦說，在疫情期間，政府服務不能中斷，需要持續運作，確保各種防疫措施可以推動更好，他認為這次是很大的挑戰，政府跟民間都要動起來，這波疫情來勢洶洶，絕對不能掉以輕心，未來只有不斷提高防疫的強度，希望可以度過這波挑戰。

鄭文燦強調，目前的疫情發展，市府還是以中央流行疫情指揮中心的判斷為主，每天都會持續注意疫情的最新發展，隨時滾動式檢討。

(中時 )