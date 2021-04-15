庫存銳減，周三美國原油期貨漲近5%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至4月9日當周，美國原油庫存減少590萬桶，優於分析師原先預期之減少290萬桶。

此外，國際能源署(IEA)將今年全球需求預測，向上調升23萬桶/日，並看好油市下半年表現；分析師認為，目前汽油庫存較去年同期已減少了10%，已略有改善原先高庫存的現象，緊接夏季駕駛需求來臨，料庫存將有望持續好轉，激勵油價收漲，促使美油價格來到自今年3月中旬以來新高。其中美國原油漲幅4.9%，倫敦原油漲幅4.6%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲2.97美元，報每桶63.15美元；5月熱燃油漲0.08美元，報每加侖1.89美元；5月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖2.04美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲2.91美元，報每桶66.58美元。(商品行情網)

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