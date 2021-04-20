《商情》中國市場推助 大阪橡膠反彈逾1％ 12:172021/04/20 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因上海期膠漲勢推助，大阪橡膠早盤一度反彈逾1%，因中國股市帶動，以及美元觸及六周低點，提振了對以美元計價的商品採購需求，吸引投機買盤承接，上海期膠反彈1.6%，同步支撐大阪期膠止跌回升逾1%。 周二(4/20)截至台北時間11:50止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨漲1.9日圓，報每公斤231.8日圓，最高來到每公斤233日圓，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨上漲215元人民幣，報每噸13540元人民幣。(商品行情網) 《商情》憂疫情擴大 日本期膠挫逾3％ 《商情》料需求提高 鈀金逆勢漲逾1％ (時報資訊) #大阪 #期膠 #日圓 #推助 #橡膠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《橡膠股》市況佳＋力擴產 建大今年營收拚增2成 13:422021/04/20 財經 A股低開 有色金屬股跌逾1％ 11:022021/04/20 財經 《盤中解析》鋼鐵航運蹲下 台股熄火 10:012021/04/20 財經 《食品股》再加碼股利 德麥剽悍 11:092021/04/20 財經 《熱門族群》國巨彈升 被動元件族群跟上 12:002021/04/20 財經 聖文森火山爆發 紅十字會助賑濟 12:212021/04/20 生活 《美股掃瞄》觀望財報＋特斯拉下挫 美股失守歷史高點 08:532021/04/20 財經 《資訊服務》安碁資訊H2新增紅藍隊演練服務 強化資安應變力 09:102021/04/20 財經 DRAM合約價 Q2漲更凶 04:102021/04/20 財經要聞 新南向醫衛出口產值 拚增100億 04:102021/04/20 金融．稅務 全台第二大地主 農林檢視全台土地資產市值達144億元 11:512021/04/20 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 比特幣還能燒多久 專家2點分析曝真相 - 財經 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 台廠首家 東元將生產離岸風電發電機 - 財經焦點 - 中國時報 DRAM合約價 Q2漲更凶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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