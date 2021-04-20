因上海期膠漲勢推助，大阪橡膠早盤一度反彈逾1%，因中國股市帶動，以及美元觸及六周低點，提振了對以美元計價的商品採購需求，吸引投機買盤承接，上海期膠反彈1.6%，同步支撐大阪期膠止跌回升逾1%。

周二(4/20)截至台北時間11:50止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨漲1.9日圓，報每公斤231.8日圓，最高來到每公斤233日圓，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨上漲215元人民幣，報每噸13540元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)