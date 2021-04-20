為因應中共軍機西南空域侵擾，以及掌握西南空域偵蒐，軍方已建案將採購「新型預警雷達系統」。空軍現有一座長程預警雷達，部署於新竹樂山陣地，係我方循軍售向美採購的高科技裝備，美籍人士係依我方需求，由美原廠依約派遣專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，確保裝備妥善。

1996年兩岸危機，大陸發射飛彈恫嚇，台灣跟瞎子一樣，看不到大陸飛彈軌跡，於是向美方採購「鋪爪長程預警雷達」，本預訂採購2座，後在預算考量下，斥資400餘億元買1座。

長程預警雷達屬戰略性高科技裝備，雷達比10層樓還高，我軍方為掌握大陸發射飛彈後，可爭取5至7分鐘的預警時間。而對美方能在離大陸沿岸這麼近的地方，部署偵蒐範圍3000公里以上，涵蓋大陸全境的雷達，極具情報價值，所以同意軍售，但也說好情資共享。

美為維護機密，長程預警雷達的維修，僅釋放基本維護能量給我方，廠級維修能量由美方執行，並派技術人員進駐，雷達的維持案也是美方負責，以2013到2018年為例，5年維修費高達110億7413萬元，立院曾決議刪減。

代號「安邦計畫」的長程預警雷達案，美方抱怨台灣天災太多，曾追加工程款；後又加裝「防情資洩密軟體」，也追加建案費用。

(中時 )