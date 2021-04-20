雖然台積電以及多數IC股和本益比過高等多數電子相對弱勢收黑，不過台股周一仍靠著金融傳產持續噴出大漲，帶動台股續創歷史新高，終場指數以上漲104點收在17263點，成交量為4403億元。

從類股結構來看，近期金融傳產相對電子只剩個股表現，這往往出現在末段行情，加上外資持續加碼空單達28850口，故目前看法不變，近日當航運、鋼鐵、塑化、造紙等原物料股噴出爆量後，提防短線出現較大震盪。

波段而言，最快4月下旬、不過應有機會撐到5月初~5月中，當4月營收和第一季財報利多反應近尾聲時，就須提防另一波的漲多拉回整理。

至於是短期回測季線上下後再上？還是有機會破季線做一波較大幅度回檔修正後再上？就看多數電子族群何時開始反映重複下單庫存修正、或者美國何時確定對企業加稅、以及Fed是否提前下半年開始縮表，史上最大資金行情將告一段落等利空，會不會在第三季出現？

(時報資訊)