近期國內紙箱短缺，農產品運銷大受影響，加上疫情緣故電商大起，包裝紙箱供不應求，行政院副院長沈榮津4月13日邀集經濟部、農委會、紙器公會與永豐餘、正隆及榮成等三大紙廠開會研商，農委會表示，初步已獲三大紙廠同意，將優先生產農用蔬果紙箱，解決近期紙箱延遲短缺問題。

農委會副主委陳駿季表示，目前國內紙漿供應尚屬充裕，不過受新冠肺炎疫情影響，製造業回流、外銷及電商訂單增加、國內民生用品需求增加，導致各產業產品所需包裝紙箱需求大增，加上國內紙箱製造廠產能有限，造成生產量能不及供應國內需求，包含農用蔬果紙箱都有供不應求及延遲交貨狀況。

陳駿季指出，蔬果產地共同運銷農民團體近60家，有16家有延遲短缺情形，國內一年蔬果總生產量約535萬公噸，紙箱年需求高達1.8億個，每月紙箱缺口為67萬個，日前行政院已協調永豐餘、正隆，以及榮成三大紙場，承諾優先製作農用蔬果紙箱，一周可交貨，協助解決農用蔬果紙箱短缺問題。

至於青農或個別農民因為紙箱需求較少，排單順序會到很後面，若上述對象所需特殊紙箱達一定數量，可透過該會農糧署請榮成紙業公司協助接單製作，另外為利快速製作及供應紙箱，將一併調查各農民團體需求紙箱規格，未來朝公版紙箱規劃，由三大紙業公司依蔬果大類製作公版紙箱，提供農民團體及農民共同使用。

(中時 )