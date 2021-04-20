星展集團控股有限公司20日宣布，為體現星展集團持續致力投資於中國的戰略，並將加快其在粵港澳大灣區的發展，計劃以人民幣52億8千6百萬元，換算約10億7千9百萬新加坡元，認購深圳農村商業銀行（「深圳農商銀行」）13％的股份。此項投資由星展銀行擔任購買方，交易完成後，星展銀行將成為深圳農商銀行的第一大股東，並擁有董事會席位。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，此項投資計畫已通過新加坡金融管理局、中國銀行保險監督管理委員會深圳監管局的雙方批准。

對於星展集團來說，併購深圳農商銀行交易案將協助星展集團擴大在中國的業務，高博德認為，戰略考量與部署上有四大優勢因素：

1、通過深圳經濟特區，這個在粵港澳大灣區內GDP最高及增長最快的城市之一，加速星展銀行在大灣區的戰略布局；2、增進深圳農商銀行與星展集團在多個市場和領域的協同合作，達至雙贏；3、產生具吸引力的財務回報；4、隨著中國金融領域持續開放，未來如有機會，星展集團將考慮增持股份。

此宗交易案中，星展銀行將以每股人民幣3.91元的價格，收購深圳農商銀行13.5億股新股，相當於深圳農商銀行截至2020年12月31日每股帳面淨值的1.01倍。對於星展集團的資本充足率來說，該集團認為，僅產生低於0.2％的影響，並有望增加收益和淨資產收益率。

至於此次併購案的資金來源，星展銀行表示，將運用自有資金完成是次投資，並將在進一步得到中國證券監督管理委員會核准後，完成該交易。

(工商 )