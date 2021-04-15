16家飯店業者與全國33家亮點茶莊齊聚，展出特色茶品。（張妍溱攝）

宜蘭星源茶園老闆娘黃資婷表示，茶園地處冬山河上游的平原，有豐沛的灌溉水源與砂石地，氣候適合茶樹生長，製作出的茶葉，有淡淡的清香。（張妍溱攝）

受新冠肺炎疫情影響，去年台灣茶葉出口量降22％，農委會農糧署推動飯店業者與亮點茶莊異業結盟，打造「UTEE」品牌，15日邀16家飯店業者與全國33家亮點茶莊齊聚，展出特色茶品，盼掀起國內茶觀光熱潮，刺激台灣茶銷量。

農委會農糧署長胡忠一表示，台灣茶2019年的出口量逾1萬公噸，受新冠肺炎疫情影響，2020年銳減約8千多公噸、大幅降22％，透過異業結盟方式，讓住宿民眾可以品嘗到台灣好茶葉，而且超市也買得到。

胡忠一說，自7年前起辦理「發展亮點茶莊計畫」，輔導1、2級生產與加工優質之製茶廠或茶莊，結合自然景觀、在地文化、創意時尚或農事體驗等，升級成為3級服務產業，朝6級化產業發展，截至去年全國已選出33家亮點茶莊，每家皆具有獨特茶產業亮點。

宜蘭星源茶園老闆娘黃資婷表示，茶園地處冬山河上游的平原，有豐沛的灌溉水源與砂石地，氣候適合茶樹生長，製作出的茶葉，有淡淡的清香；另柚子園種植茶樹，製出來的茶有淡淡的柚子香味，故名「柚花烏龍茶」，另有「紅茶牛舌餅」，榮獲宜蘭十大伴手禮。

農委會農糧署指出，來自桃園、南投、嘉義、宜蘭及花蓮等不同茶區亮點茶莊，將特色茶品及茶文創體驗等帶到現場，與飯店、中彰區觀光聯盟、台中市樂活觀光產業聯盟協會及餐飲茶館等業者互動交流，建立異業合作關係，帶動觀光。

(中時 )