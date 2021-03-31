自2016年以來，真無線耳機的技術規格一值在變化，直到2020年下半年，幾乎市面上的藍牙耳機都是採用藍牙5.0的新規格，今年(2021)慢慢地有更新的藍牙5.2規格產品上市，藍牙5.2在連線穩定度、資料傳輸量、延遲度上，都有較好的表現。今年(2021)已經有許多大廠牌像是 JLab Audio 推出藍牙5.2的JBuds Air ANC 真無線降噪藍牙耳機，推估到今年下半年底，藍牙5.2將會成為市場新主流。

Jlab這次針對JBuds Air這款真無線藍牙耳機進行升級，為其增添了主動降噪功能，推出了JBuds Air ANC。除此之外，藍牙版本也提升至藍牙5.2，延遲表現比以前更好，耳機在單雙耳切換也更加無縫連線，讓使用者在各方面都有更好的體驗。

【機體外觀】

耳機本體

耳機本體外觀(圖/耳機人提供)

JBuds Air ANC的外型與大小和前一代Jbuds Air差不多，體積有略小一些，戴起來相當舒適，而且有內耳穩定器的加持，耳機能夠穩穩的固定在耳朵上，不用擔心會脫落。此外，在入耳處的地方有做人體工學的設計，讓耳塞能夠更緊密貼合耳朵，所以其本身隔音效果也非常的好。最後，防水等級高達IP55，除了可以承受汗水、雨水的侵襲，也能抵擋灰塵的入侵。

充電盒

耳機盒外觀(圖/耳機人提供)

充電盒也和Jbuds Air的充電盒差不多，都是一手可以掌握的大小，非常容易攜帶，放入包包也不會佔太多空間。內建USB充電線當然不需多說，這是JLab真無線藍牙耳機充電盒的基本配備，因為可以免去忘記帶線的煩惱，所以有不少人還滿喜歡的。

盒裝內容

除了耳機和充電盒，JLab另外提供兩對大小不同的矽膠耳塞和一對藍色的海綿耳塞，通常會建議使用隔音效果較好海綿耳塞。

JBuds Air ANC 盒裝內容(圖/耳機人提供)

【規格及特色】

連接及延遲

採用最新的藍牙5.2技術，並支援SBC、AAC兩款音訊編解碼器。此外，還有雙重連線（Dual Connect）技術，單耳使用切換聽筒或單耳轉雙耳使用時，聲音無縫連接，完全不用等待，不像以前的真無線藍牙耳機聲音會先暫停，等到連接上另一個聽筒才會繼續播放。

JLab JBuds Air ANC的延遲低的讓人滿意，使用iOS的槍聲搖動app來測試，在音樂模式下，按下扣板機後，槍聲和螢幕上的火花幾乎同時出現，這個差異很難發現除非很仔細觀察。而在電影模式下，延遲更低，根本沒任何感覺。

續航力

在關閉降噪功能的情況下，耳機可以連續使用10小時，充電盒可額外提供40小時的電量；開啟ANC後，則降至大約6小時，充電盒則可以提供額外24小時的電量。

通話

使用獨家的C3通話降噪技術，實際測試時，通話效果比預期的好得多。對方表示說我方聲音聽起來有些悶悶的，但很清晰，還可以清楚暸解我方說話的內容。

獨家的C3通話降噪技術，聲音聽起來有些悶悶的，但很清晰(圖/耳機人提供)

主動降噪及環境音模式

JLab JBuds Air ANC的降噪效果跟Epic Air ANC、Epic Air Sport ANC差不多，無法與Bose QC Earbuds、Sony WF-1000XM3和Jabra Elite 85t這些高端降噪真無線藍牙耳機相比，但多少還是有一點效果。此外，JLab宣稱JBuds Air ANC使用的是智慧主動降噪，會根據所在環境來調整降噪強度，給使用者最舒適的體驗。實際測試，在辦公室打開窗戶，感覺風聲被降的很低；到倉庫，有些許人講話聲，這時就換成人的講話聲音被抵銷。

至於環境音模式，一樣在開啟後能夠聽到周遭的環境音，但如果要聽清楚別人的說話內容，建議音量最好別超過50%。

聲音表現

剛聽到JBuds Air ANC的聲音時，小編有些驚訝，因為低音比以往精準，不會糊糊的。跟其他JBuds Air系列的真無線藍牙耳機一樣，也有三種EQ可以選擇，不過，小編較常使用JLab Signature來聆聽所有的音樂類型，其實不太需要一直切換。

心得總評

JBuds Air ANC採用今年最新的藍牙5.2規格，搭配ANC主動降噪、延遲和雙重連線(圖/耳機人提供)

JBuds Air ANC採用今年最新的藍牙5.2規格，搭配ANC主動降噪、延遲和雙重連線，這三項使其規格在現在段來說，領先各大廠耳機廠牌，而且臺灣售價僅新台幣2,599元，這麼低價格就能買到具有主動降噪的真無線藍牙耳機，真是造福許多學生族群和小資族。

【規格概要】

價格：新臺幣2,599元

藍牙版本：藍牙5.2

編解碼器：SBC、AAC

防護等級：IP55

適合音樂類型：嘻哈、電子

續航力：單次6~10小時，總達約30~50小時

(科技)