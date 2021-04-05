近期大陸手機品牌vivo、realme（真我）等紛紛推出價格更低的5G新機，使5G手機大量搶進人民幣（下同）1千元至3千元的中低價位市場，同時中國電信也正在醞釀促銷活動，將用戶的換機成本降至最低。市場分析指出，2021年5G換機速度料將在第二季加速。

上海證券報報導，據中國通信院數據顯示，2021年1、2月，大陸手機市場總出貨量持續呈現高速成長態勢，前兩個月5G手機出貨量合計為4,234.9萬支，在總出貨量占比高達68.4％。

值得注意的是，3月5G新機密集發表，料將推動更大規模的換機潮。其中，vivo iQOO Neo5於3月中旬發表，規格12GB＋256GB新機價格僅2,999元，正式宣告大陸5G手機進軍2千元市場。另外，realme於3月31日發表潮玩性能旗艦手機真我GT Neo，售價只要1,799元。

對此，美國晶片巨頭高通相關負責人認為，大陸5G手機開始大量進入1千元至3千元的中低價位區間，將會促進5G手機市場進一步擴大。

(工商 )