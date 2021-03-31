蝦皮支付去年獲金管會核發電子支付執照，須在今年5月前匯入新台幣4.95億元完成增資程序，但因陸資審查辦法趨嚴，在1月下旬時從經濟部投審會撤件。投審會31日證實，蝦皮支付在撤件後，在3月中已重新遞件，投審會正在進行審查。

經濟部投審會執行秘書張銘斌證實，確實收到蝦皮支付的增資申請件，審查後正在要求蝦皮進行補件說明程序。他解釋，蝦皮支付強調說這次的遞件是透過會計師依照新規定計算，他們自己算出來認為仍是屬於外資，「但這部分還需要請他們繼續提出證據來說明」。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，依照電子支付機構管理條例，蝦皮支付的期限為5月13日，依照規定可展延一次，延至8月13日。

蝦皮支付母公司為新加坡公司SEAMONEY（PAYMENT）100％持有，最上層母公司為紐約證交所掛牌的Sea Limited，Sea Limited的最大股東為騰訊持股達34.3％，但騰訊為香港上市公司、陸資約占六成，依照舊的許可辦法，Sea僅有約20％為中資，低於三成規定，不算陸資，但如果依照新的辦法，蝦皮支付恐剛好「擦邊」成為陸資。

(工商 )