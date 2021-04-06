台鐵太魯閣號意外掀起政府公共工程的問題，前公共工程委員會主委李鴻源今表示，工程會既然還沒被裁掉，就要賦予它真正的功能，未來應針對全國工程做總體檢，亡羊補牢；同時應訓練基層公務員使用工程履歷，把不合格的廠商完全淘汰掉。

台鐵列車疑因邊坡承包商車輛滑落造成意外。根據多家媒體報導指出，承包商負責人身兼施工廠商的工地主任，有球員兼裁判之嫌，也讓公部門的公共工程問題浮上檯面。

曾任工程會主委的前內政部長李鴻源今表示，在陳水扁擔任總統的時代，就由當時的行政院長下達行政命令，要求除非狀況特殊，否則一律採用最低標；結果就是把公共工程搞死掉，讓有能力的廠商不跟政府打交道，公家工程品質愈來愈爛、愈來愈失控。

因此，李鴻源說，每次上媒體都很沉重，不是天災就是人禍，帶問題的共通點，就是公共工程採取「最低標」的招標文化，這麼做對公務員來說最安全，也不會惹禍上身。

李鴻源說，當年他擔任工程會主委期間，曾發現一座機場的跑道永遠修不好，後來發現得標廠商是做港灣的公司，從未做過機場跑道，但卻因為最低標而得標。為此，當時他交代工程會針對全台灣標金1百萬以上標案列出整理，結果發現共26萬件，經整理後發現幾個現象，有不少縣市只有5家顧問公司進得去，且許多工程只要是「A顧問公司加B廠商就等於完蛋」。

他舉例，有某個公所1年共128個標案，但誰都無法想像公所內的課長哪有能力在1年內寫出128個標案，所以當然是交給廠商寫，當然會掉入廠商陷阱。

針對有媒體報導指出，此次發生太魯閣號意外的邊坡工程，是由特定營造公司承包，再轉包給李姓負責人相關的施工廠商，這麼做是否合乎規定？李鴻源說，就看合約怎麼寫，是否有約定可以轉包。

但李鴻源強調，今天主要問題不在承包商拿了多少億，而是政府標案標出後能不能做這個工程，這需要從標案管理系統才能了解狀況，。

李鴻源說，工程會既然還沒被裁掉，就要賦予它真正的功能，針對全國工程進行總體檢，設法亡羊補牢。同時，要訓練基層公務員使用工程履歷，把不合格的廠商完全淘汰掉。

(中時 )