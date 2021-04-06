國民黨「828公投任務推動小組」原訂本周末（10日）舉辦第一場宣講活動，由於2日發生台鐵太魯閣號慘重死傷，公投小組今開會決定暫緩。文傳會主委王育敏表示，宣講至少順延一周，最快也要到下周末才可能登場，但正式啟動時間須視台灣社會狀況和氛圍而定，至於預計全國超過500場的街講活動不變，時間同樣也順延。

國民黨3月22日成立「828公投任務推動小組」，黨主席江啟臣為召集人，祕書長李乾龍及立院黨團總召費鴻泰為副召集人，前黨團總召林為洲為執行長負責規劃及執行；本月2日發生太魯閣號慘案，林為洲即考慮暫緩原訂本月10日首場宣講活動，且在今天中午的小組第二次會中確認。

據悉，國民黨籌劃的「宣講活動」，以邀集地方民代、幹部等「街講人士」為主，進行資訊傳達、意見交換，有如「街講師資培訓班」，原訂22縣市各辦一場，從本月10日台北市黨部舉辦第一場起跑；不過今天會中討論，決定改以立委選區各辦一場為原則，由組發會進行規劃，因此可能會多達70場左右。

王育敏在會後說明，國民黨原規劃10日展開第一場宣講活動，因發生太魯閣重大交通事故造成嚴重傷亡，社會持續關注整個事故和真相的追究與探討，以及相關受傷人員與罹難家屬後續撫慰工作，因此決定暫緩原訂首場宣講，會視狀況來決定後續啟動的時間，最快也要一周後、下周周末才會舉辦。

她說，至於街講活動仍維持原規劃，至少會超過500場並在全國同步展開，國民黨內部仍會針對未來宣講活動的內容和宣講團的組成，以及將來設置網路平台，持續進行828公投內容討論和籌備工作。

媒體詢問暫緩首場宣講，是否與公民團體討論過？王育敏說，首場宣講活動是由國民黨內部主辦，未來500場宣講活動會持續和反萊豬團體保持聯絡，有一些適合的場次他們可以來幫忙宣講和表演，國民黨非常開放並和他們共同合作，目的在衝高828的投票率。至於民進黨是否提出對案，目前傳出傾向不提，若民進黨最後沒提對案，828就是4件公投案，應會相對單純。

(中時 )