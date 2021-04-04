雖說升遷速度與自身能力有正相關，但也可能因為職業類別，升遷文化有所不同。對此，就有網友發現，身邊保險業的朋友升遷速度十分驚人，有些甚至已經掛上主任頭銜，讓他相當納悶「為啥1、2年有辦法升到管理階層？」貼文一出隨即掀起熱議，也有不少過來人點出背後暗黑關鍵。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，本身攻讀碩士且畢業在即，但近年來發現，身邊的友人在大學畢業後就投身保險業，沒想到短短1、2年內都陸續晉升為主任，跟他過往在半導體廠實習時「一個組織編制也才一個主任階級，且年資累積逼近20年」有著南轅北轍的差異，讓他不禁好奇，「主任不是通常要疊年資嗎？保險業的為啥1、2年有辦法升到管理階層？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「主任又不是很高級的東西，業績做不起來一樣餓死」、「都是看業績跟組織來升遷的呀，年資僅些微限制，但職級再高、名片再好看，沒有業績也是沒錢呀」、「有一次跟同業聊天，國X進去就是主任，我這樣的資歷進三X是襄理，在保經是協理以上，真的覺得名片看看就好」。

也有過來人點出背後關鍵，「業務職都這樣！遞名片比較好看，保險比較容易推廣」、「有人遞名片給你，有階級的，你是不是會覺得比較專業」、「根本聰明啊，因為這樣出去談人家覺得你是大主管，很好談喔」、「其實在保險業，主任、襄理都是不值錢的」、「保險業務跟主任就像其他工作的助理工程師跟工程師，也是年資到就上去，別看稱謂，看他是那家公司第幾階比較準」。