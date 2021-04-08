立法院今天審查「勞工職業災害保險及保護法」，其中民進黨立委林淑芬、范雲，民眾黨立委賴香伶均提案「經中央主管機關指定之工作場所，應由事業單位或工作場所負責人辦理場所責任附加保險」，除了民進黨、民眾黨贊成外，國民黨立委蔣萬安也贊成此事，但最後因勞動部仍有意見因而遭保留。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議「勞工職業災害保險及保護法」草案。

多名委員提出「經中央主管機關指定之工作場所，應由事業單位或工作場所負責人辦理場所責任附加保險」，立委林淑芬表示，據統計，3年內勞動部提供1251名勞工慰問金，其中405人未加保，又以營建工程業最多達63％，建議應投保責任附加保險，讓進到工地、發生職災的勞動者都可以獲得給付。

立委賴香伶說，目前雖然職業工會會員有300餘萬人，工作場所有數十種工種、黑工等問題，並且層層發包，可能就會有勞工未加保勞保、藉此方式可以解決層層轉包的人員。

立委蔣萬安指出，過去已經提供職業工會管道供勞工投保，但仍有許多勞工無法獲得補償，透過工作場域的概念訂定、附加保險，以解決勞工的需求；立委廖婉汝說，除了營建工地外，如農場採收場域等也有需求。

勞動部勞動保險司司長白麗真說，過去如自然人僱用可能連加保的方式都沒有，此次提供多樣的加保管道提供勞工加保。最後該條文遭保留。

(中時 )