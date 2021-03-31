檢調偵辦調查局航業處基隆站遺失安非他命6.5公斤案，查出「案外案」，日前搜索時任航基站機動組長徐宿良夫妻，發現逾上千萬元可疑資產，因徐男無法交代資產來源，遭桃檢依財產來源不明罪聲押徐男夫婦獲准。調查局31日上午舉行記者會，調查局副局長黃義村表示，媒體報導部分內容與事實不符，基於偵查不公開原則，相關案情不便說明。

航基站2019年在桃檢指揮下查獲一起安毒案，2019年11月間由調查官鄭翊運送6.5公斤安非他命毒品至調查局鑑識科學處鑑定，運送途中毒品遺失，航基站事隔一年，去年才向調查局局本部報告，全案因此曝光。

調查局進行行政調查後，將時任航業處基隆站主任張益豐調桃園處專門委員、航基站機動組長徐宿良調航業處高雄站，調查官鄭翊調宜蘭縣調查站，並將全案發交北機站報請桃檢偵辦。

檢調去年11月18日實施搜索，桃檢複訊後諭令時任航基站副主任林聖智、徐宿良各5萬元交保，調查官詹孟霖與鄭翊各10萬元交保境管。

檢調29日再搜索徐宿良，搜出上千萬現金、名牌包，由於查扣的不明資產超過徐員薪水，加上徐員夫婦對不明資產說法不同，30日以財產來源不明罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，聲押禁見徐宿良與妻子李女獲准，持續釐清大批現金與遺失毒品案有無關聯。

調查局僅回應，徐員的不明資產不到5000萬，其餘案情基於偵查不公開，不便說明。

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(中時 )