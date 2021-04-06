在香港立法會幾乎沒有反對派的情況下，香港政府近日以保護隱私為由向立法會遞交一項飽受爭議的法案，以限制公眾查閱企業所有人及董事身份的詳細資訊。批評人士認為，此舉將限制資訊公開與流通，保護政治人物和商業權貴的利益，將令香港做為國際金融城市腐化為貪污、詐騙的溫床。

據《英國廣播公司》報導，透過公司註冊處查閱工商資訊的制度已在香港存在數十年，曾幫助公眾瞭解中國權貴家族的財富，曝光腐敗，並協助維護勞工權益。香港當局曾在近10年前推出限制獲取企業資訊的計畫，但因其巨大爭議而被擱置，近日重推再度引發議論。

報導說，香港財經事務及庫務局已於3月底向立法會提交議案，建議限制公眾查閱公司註冊資料，並分階段加強相關限制措施。鑒於目前立法會已經幾乎沒有反對派，該議案預計將順利通過。議案通過後，公司登記冊上將只顯示董事通訊位址和部份身份標識號碼，不提供常住位址和完整的身分識別號碼。明年10月起，限制查閱範圍將擴大，對於以往必須提交給公司註冊處的常住位址、完整身分識別號碼等資料，公司可以主動隱藏。

香港的公司查冊常被用於媒體機構核實資訊或展開相關調查，尤其在報導涉及房產交易、違法公司、高官商家利益衝突等事件時。部份公司的所有者可能經仲介機構註冊為股東，來模糊真正的所有權，但仍然會留下書面痕跡，有時可以通過調查得到澄清。

香港記者協會3月底發聲明指出，一些關乎重大公眾利益的報導，包括香港前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業換樓醜聞、律政司司長鄭若驊上任之初的僭建醜聞、財政司司長陳茂波曾被揭發在新界東北囤地、涉嫌與太太經營劏房等，均是傳媒通過公司查冊等方式揭露。

《華爾街日報》報導說，世界各地的記者也曾利用香港登記的資料來揭示全球資金流動軌跡、統計政府領導人家屬資產，並揭露電信巨頭華為涉嫌與伊朗進行違反制裁的交易。

報導表示，作為全球領先的國際金融和貿易中心，香港有大量的註冊公司。除了一些市場及註冊方面的用途外，目前香港的公司查冊常被用於媒體機構核實資訊或展開相關調查。香港財庫局局長許正宇表示，近年香港社會上有人將個人資料「武器化」，以「起底」的方式傷害他人，因此有責任「堵塞漏洞」。

議案通過後，有關公司董事常住地址及完全身份號碼將只限「指明人士」查閱，並須獲得法庭或公司註冊處批准。其中，「指明人士」的名單不包括記者。香港特首特首林鄭月娥表示，需要保障個人私隱，而公共名冊的存在已是一種平衡，就算是記者，也沒有特權獲得資訊。

香港職工盟總幹事蒙兆達指出，公司查冊是介入勞資糾紛、幫助雇員時常用的工具。當勞工遭遇拖欠工資或需追訴賠償，工會可透過查冊確認公司董事是否脫產。如果當局封殺公司查冊，欠薪雇主或可逃避責任，令勞工求助無門。

另外，在審計、稅務、盡職審查等工作中，查冊也是必需程式。會計師需要通過查詢完整身份證號碼和位址，覆核被查人的真正身份，確認人物及公司的關係。

(中時新聞網)