台中今起開始分區限水，台中火力發電廠3號機組又無預警重啟點火。身兼台中立委的國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文，直指近期全國電力充裕，也沒有緊急重大需求，台電不通知、不協商，逕自重啟中火燃煤機組，霸凌地方政府，強迫台中人用肺發電，無視民意，忘記環保優先，不願和地方政府一起落實環保。這就是民進黨執政的態度？

他說，過去台中市政府為了維護中部地區民眾的健康，對台電開罰、廢止操作許可，後來雖遭中央撤銷，台中市府提起行政訴訟也已判決確定，但台電就可以不顧中部民眾的健康，就可以為所欲為？有中央當靠山，就可以不必顧慮民眾健康與感受？

江啟臣提醒台電別忘記環境基本法明定「經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應環境保護優先。」也要求中央政府應協助地方政府落實自治，執行環保事務。

江啟臣強調，蔡總統過去宣示台灣不缺電，現在台電說3月底負載屢創新高，預計4月用電量將持續攀升，台電是在打臉蔡總統，還是為了確保蔡總統不缺電的宣示不跳票，只好再次傷害中部人的肺，先是停水，接著逕自重啟燃煤，執政充滿算計，遲早會被人民唾棄！

(中時 )